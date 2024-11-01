edición general
8 meneos
24 clics
ResumenSemanal 148 | Miguel Charisteas

ResumenSemanal 148 | Miguel Charisteas  

Esta semana: Alberto Burnet, Revuelta y el dinero de la dana, el anuncio de Campofrío, se van Robe y Jorge Martínez, los audios de Cospedal, dominadas en el aeropuerto, Leire Díez y alguno más #ResumenSemanal 148

| etiquetas: alberto burnet , revuelta , campofrío , robe y cospedal
6 2 1 K 85 actualidad
1 comentarios
6 2 1 K 85 actualidad
frankiegth #1 frankiegth *
Es increible la de material que le deja la actualidad semanalmente a Miguel Charisteas. Charisteas es muy bueno, pero es que la actualidad política española le regala unos guiones que ya quisiera el Hollywood actual.
0 K 13

menéame