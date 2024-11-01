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Represión, resistencia y retorno: sobre el legado de Ghassan Kanafani

Represión, resistencia y retorno: sobre el legado de Ghassan Kanafani

La capacidad de Kanafani para transformar el sufrimiento del pueblo palestino en literatura de resistencia resultó ser una grave amenaza para el estado sionista.

| etiquetas: ghassan , kanafani , resistencia
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