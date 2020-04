Remdesivir fracasa en su primera prueba clínica para tratar coronavirus

El fármaco experimental de Gilead Sciences Inc, para el coronavirus, Remdesivir fracasó en su primera prueba clínica aleatoria, publicó el jueves el Financial Times, que citó borradores de documentos publicados accidentalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ensayo chino mostró que el antiviral remdesivir no mejoró la condición de los pacientes ni redujo la presencia del patógeno en el torrente sanguíneo, según el informe.