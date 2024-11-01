Reino Unido protesta por la futura ley antitabaco en España: "Ya no iremos de vacaciones"

España vuelve a situarse en el centro del debate turístico en el Reino Unido. Esta vez no se trata de las protestas contra el turismo masivo, sino de una medida sanitaria que amenaza con convertirse en un nuevo frente con los visitantes británicos. Si no puedo fumar, no iré a España. Las críticas más sonoras llegan de turistas del Reino Unido, que consideran la medida un ataque directo a sus vacaciones. En redes sociales abundan los mensajes de rechazo
Y a nadie se le deberia negar un ultimo cigar antes de saltar, por humanidad
Al final va a ser como con la anterior ley del tabaco mucho llorar al principio y luego vida normal.
Yo mismo me doy cuenta que cada vez es más habitual ser el único fumador en la reunión.
Algún día lo dejaré, lo juro!
No me toques las palmas, que me conozco
¿puede ser?
De cualquier mierda se puede hacer una noticia hoy en día
En Marruecos no han dicho nada todavia ???