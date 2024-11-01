Reino Unido protesta por la futura ley antitabaco en España: "Ya no iremos de vacaciones"

España vuelve a situarse en el centro del debate turístico en el Reino Unido. Esta vez no se trata de las protestas contra el turismo masivo, sino de una medida sanitaria que amenaza con convertirse en un nuevo frente con los visitantes británicos. Si no puedo fumar, no iré a España. Las críticas más sonoras llegan de turistas del Reino Unido, que consideran la medida un ataque directo a sus vacaciones. En redes sociales abundan los mensajes de rechazo