Reino Unido protesta por la futura ley antitabaco en España: "Ya no iremos de vacaciones"

Reino Unido protesta por la futura ley antitabaco en España: "Ya no iremos de vacaciones"

España vuelve a situarse en el centro del debate turístico en el Reino Unido. Esta vez no se trata de las protestas contra el turismo masivo, sino de una medida sanitaria que amenaza con convertirse en un nuevo frente con los visitantes británicos. Si no puedo fumar, no iré a España. Las críticas más sonoras llegan de turistas del Reino Unido, que consideran la medida un ataque directo a sus vacaciones. En redes sociales abundan los mensajes de rechazo

27 comentarios
#11 "Reino Unido" -> un fulano en su TikTok y otro en un foro de nosequé.
CerdoJusticiero
Ventajas y más ventajas.
skaworld
#1 #3 #5 #6 #8 A ver chavales, puede ser perfectamente un fallo de traduccion, y confundir balcon y terraza.

Y a nadie se le deberia negar un ultimo cigar antes de saltar, por humanidad
#14 Stringerthanks
#12 ¿último? ¿Acaso saltar desde un balcon es peligroso?
skaworld
#14 solo si lo haces sobrio
angelitoMagno
Me preocupa, podemos dejar que se siga fumando en los balcones de los hoteles.
Supercinexin
"Reino Unido" -> un fulano en su TikTok y otro en un foro de nosequé.
Milmariposas
La buena noticia del día xD xD
CharlesBrowson
Para la gente que no encontraba motivacion para dejar de fumar, es mas sano un ambiente sin guiris que un ambiente sin humos
Flogisto
Ah, pues que monten su propia España, con casinos y furcias.
#27 PerritaPiloto
#10 Con su Magaluf y su Benidorm.
Sandman
Irrelevanterrísimo
Torrezzno
Que cierren el balcón al salir
Dene
#6 o al saltar
#7 Selection
No hacía falta esto, ya estaba convencido a apoyar la Ley.
#5 bizcobollo
A cambio bajaremos las barandillas de los balcones.
SeñorPresunciones
Tenía mis dudas sobre esta ley. Ahora la apoyo al ciento por ciento.
Tito_Keith
Pues yo toco todos los meses en una terraza de guiris en la que no se puede fumar y está llena. Y no creo que sea por los berridos que pego. Yo mismo me tengo que ir a una esquina habilitada para fumar.
Al final va a ser como con la anterior ley del tabaco mucho llorar al principio y luego vida normal.
Yo mismo me doy cuenta que cada vez es más habitual ser el único fumador en la reunión.
Algún día lo dejaré, lo juro!
Khadgar
A enemigo que huye, puente de plata.
#26 euacca
#23 Se puede usar así, pero creo que también lo dicen, más literalmente, cuando se supone que es una amenaza. Por ejemplo, si has quedado para ir a comer con tu cuñado, y no te apetece nada, y tu pareja te recrimina que no te has arreglado nada, que llevas ropa vieja de estar por casa, y te dice "así no puedes ir" y le contestas esa frase, indicando que lo dice como algo malo pero en realidad para ti no ir sería lo mejor.
Arzak_
¡Oh, no! Nos vemos a lanzar por los balcones 8-D
#21 euacca
Quiero saber cómo se traduce al Castellano "don't threaten me with a good time". ¿No me amenaces con pasarlo bien? No me gusta como queda. ¿Hay algún dicho equivalente en nuestro idioma?
Tito_Keith
#21 For example, if someone says: “We could order three pizzas and watch movies all night.” and you reply: “Don’t threaten me with a good time,” you’re jokingly saying: “That sounds great, I’m totally in.”
No me toques las palmas, que me conozco
¿puede ser?
#20 Strandedandbored
Te ahorro un click. Cuatro imbéciles han puesto comentarios en tic-toc y otras redes sociales.

De cualquier mierda se puede hacer una noticia hoy en día
salteado3
#20 Están a la que saltan...
Blackat
En serio era tan facil quitarselos de encima ?

En Marruecos no han dicho nada todavia ???
Libelulo
Yo defiendo que todo siga igual. Permitir fumar en terrazas. Lo siento, pero cada vez nos ponen más restricciones, y no. No soy fumador, soy vapeador pero igualmente me afecta la dictadura solapada.
#16 Tailgunner
que ya no vendréis de vacaciones??? ojalá, de verdad que lo deseo con todas mis fuerzas... no vengáis ni de vacaciones ni de nada, directamente no vengáis y los que estéis ya aquí idos, de verdad os lo pido...
