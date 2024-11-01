Reflexión existencial (3)

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#1
arturios
El resto se reproducen, este con su pensamiento hace avanzar el mundo, una pena que eso no sea "sexy".
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K
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#2
Flogisto
*
El error aquí es identificar la idea de Dios con el de una personalidad. También que Dios pueda estar "en" la causa primera como si fuera un lugar en el que estar o no estar. Hace falta más reflexión conceptual.
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K
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#3
capitan.meneito
pa k kieres saber eso jaja saludos
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#4
bol
De la turra aporofóbica a la turra de imágenes por IA.
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K
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#5
Enésimo_strike
Os dejo el original
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K
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5
comentarios)
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