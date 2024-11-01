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Se reencuentra con su familia después de haber colocado la funda del edredón nórdico

Un malagueño acaba de reencontrarse con su familia después de haber quedado atrapado dieciseis meses tratando de colocar la funda de un edredón nórdico.

| etiquetas: edredón , sucesos , familia
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1 comentarios
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Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
La primera vez siempre es única. No sabes cómo va eso, por donde hay que meterla, ¿Del derecho? ¿Del revés?
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menéame