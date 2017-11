Red de bots nacionalistas españoles ligados a Ciudadanos y a cuerpos policiales  

Después de estar semanas escuchando por parte del nacionalismo español y sus medios que Cataluña estaba siendo ayudada por bots rusos (afirmación totalmente falsa), me he encontrado un ejército de bots defendiendo la causa españolista y policial de Ciudadanos. A continuación voy a detallar como he dado con esta red y lo que me he encontrado al visitar estos perfiles. Los bots que he detectado están orquestados para que Ciudadanos electoralice las reivindicaciones laborales de los cuerpos policiales y para que Albert Rivera tenga...