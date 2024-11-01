Recuperan en mal estado a dos perros en Águilas tras el aviso de una protectora  

Investigan a un vecino de Águilas como presunto autor de un delito contra los animales. Se le acusa de abandonar a dos perros, que presentaban malos tratos, en un paraje de la localidad. Las actuaciones se iniciaron a principios de mes, tras la denuncia de una protectora de animales del hallazgo de dos perros American Staffordshire Terrier abandonados en un paraje de Águilas. Uno de los animales presentaba un grave deterioro de su estado general, con delgadez manifiesta no compatible con una alimentación adecuada, así como una lesión tumoral.