Recuperan esta frase de Antonio Machado para resumir cómo está reaccionando España a la amenaza de Trump

El mandatario estadounidense pretende 'cortar todo trato' con el país, cuyos dirigentes califica como 'terribles'.

#teahorrounclick Y pasar el articulo buscándola hasta el final.
"En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva".
