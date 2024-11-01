·
1
Recuperan esta frase de Antonio Machado para resumir cómo está reaccionando España a la amenaza de Trump
El mandatario estadounidense pretende 'cortar todo trato' con el país, cuyos dirigentes califica como 'terribles'.
|
españa
trump
antonio machado
#1
Pacofrutos
#teahorrounclick
Y pasar el articulo buscándola hasta el final.
"En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva".
