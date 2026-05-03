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La recuperación del oso pardo, historia de un éxito colectivo
A principios de los ochenta, ver un oso en Asturias era casi un milagro, el animal sobrevivía más en relatos heredados que en encuentros reales.
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mosquis
Yo aún recuerdo a la osa Petra en el parque San Francisco. De niño me parecía perfecto, ahora de adulto entiendo que era maltrato animal.
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