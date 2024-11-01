edición general
Récord de eliminación de mensajes racistas en redes en un contexto de odio creciente

Uno de los datos más preocupantes es el fuerte aumento de los mensajes deshumanizantes hacia las personas migrantes, que alcanzaron el 69% del total. Se advierte riesgo de normalización en el ámbito digital, fomentando la polarización y deteriorando la convivencia social. Los mensajes que incitan directamente a la expulsión de personas migrantes se mantuvieron prácticamente estables. La inseguridad ciudadana fue el ámbito que concentró un mayor volumen de discurso de odio, con el 74% del total. El ámbito económico representó un 12%.

7 comentarios
#1 dubravko79
El ABC no tiene ninguna culpa porque ellos no han ayudado NUNCA a blanquear a partidos racistas
#3 Daniel2000
#1 ¿ Hablas de ERC, de CIU (o como se llame ahora, del PNV ... ?
Autarca #4 Autarca *
Hay que acabar con la lacra del racismo, nadie debe ser juzgado por cosas como el color de su piel, o su sexo

Dicho esto, recordemos que el capitalismo no fomenta la inmigración por el bienestar de los inmigrantes, ni el de los residentes, lo hace para alimentar la codicia capitalista de mano de obra abundante, barata, y precaria
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos *
#4 Uys, lo que has dicho. Eso es imposible según "alguna izquierda" que no se da cuenta que para la derecha es un win-win.

Hay que combatir con todos los medios la inmigración ilegal. Y esto hasta que no lo asuma la izquierda estamos condenados a que tanto PP como VOX sigan creciendo.
#2 Daniel2000
Racistas no, lo que hay son ciudadanos ordenados ...  media
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
El Oberaxe advierte del riesgo de que este tipo de conductas se normalicen en el ámbito digital, fomentando la polarización y deteriorando la convivencia social.

Uy, cuando se enteren los de Campofrío.
neiviMuubs #7 neiviMuubs
¿Hay algún diario nacional cuyos comentarios no apesten, de los "clásicos"? hace unos meses me pasé por la sección de El Periodico por una detención que hizo la policía de unos skins que tenian armas y madre mía, aquello era un pozo de odio, casi todos los comentaristas diciendo que la policía perdía el tiempo y que en vez de perseguir a esos que tendrian que perseguir a inmigrantes.
