Récord de eliminación de mensajes racistas en redes en un contexto de odio creciente

Uno de los datos más preocupantes es el fuerte aumento de los mensajes deshumanizantes hacia las personas migrantes, que alcanzaron el 69% del total. Se advierte riesgo de normalización en el ámbito digital, fomentando la polarización y deteriorando la convivencia social. Los mensajes que incitan directamente a la expulsión de personas migrantes se mantuvieron prácticamente estables. La inseguridad ciudadana fue el ámbito que concentró un mayor volumen de discurso de odio, con el 74% del total. El ámbito económico representó un 12%.