Récord de eliminación de mensajes racistas en redes en un contexto de odio creciente

Uno de los datos más preocupantes es el fuerte aumento de los mensajes deshumanizantes hacia las personas migrantes, que alcanzaron el 69% del total. Se advierte riesgo de normalización en el ámbito digital, fomentando la polarización y deteriorando la convivencia social. Los mensajes que incitan directamente a la expulsión de personas migrantes se mantuvieron prácticamente estables. La inseguridad ciudadana fue el ámbito que concentró un mayor volumen de discurso de odio, con el 74% del total. El ámbito económico representó un 12%.
| etiquetas: redes sociales , mensajes , odio , tendencia , crecimiento
Dicho esto, recordemos que el capitalismo no fomenta la inmigración por el bienestar de los inmigrantes, ni el de los residentes, lo hace para alimentar la codicia capitalista de mano de obra abundante, barata, y precaria
Hay que combatir con todos los medios la inmigración ilegal. Y esto hasta que no lo asuma la izquierda estamos condenados a que tanto PP como VOX sigan creciendo.
Uy, cuando se enteren los de Campofrío.