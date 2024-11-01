Realiza un adelantamiento ilegal en Barcelona, arranca la puerta de un taxi y se escapa a toda velocidad

Este fin de semana, un conductor muy temerario confundió las calles de Barcelona con un circuito de carreras y casi provoca un grave accidente en plena Dreta de l'Eixample. Cuando pasaban pocos minutos de las diez de la noche de este domingo, 10 de mayo, un coche que circulaba a mucha velocidad hizo un adelantamiento ilegal mientras circulaba por la calle de Balmes, a la altura del cruce con Provença, e impactó contra la puerta de un taxi que había parado en el lado derecho, delante de un hotel.