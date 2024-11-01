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Realiza un adelantamiento ilegal en Barcelona, arranca la puerta de un taxi y se escapa a toda velocidad

Realiza un adelantamiento ilegal en Barcelona, arranca la puerta de un taxi y se escapa a toda velocidad

Este fin de semana, un conductor muy temerario confundió las calles de Barcelona con un circuito de carreras y casi provoca un grave accidente en plena Dreta de l'Eixample. Cuando pasaban pocos minutos de las diez de la noche de este domingo, 10 de mayo, un coche que circulaba a mucha velocidad hizo un adelantamiento ilegal mientras circulaba por la calle de Balmes, a la altura del cruce con Provença, e impactó contra la puerta de un taxi que había parado en el lado derecho, delante de un hotel.

| etiquetas: barcelona , adelantamiento , ilegal , taxi
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3 comentarios
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The_Ignorator #1 The_Ignorator
La gente está muy ansiosa con la espera del GTA VI
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taSanás #2 taSanás
Desde que la guardia civil no da bofetones a ciertos infractores, conducimos peor
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Solinvictus #3 Solinvictus
"Pagés and furios"
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menéame