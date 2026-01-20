La realidad del aceite español en Mercosur: «Sacrificamos a nuestros ciudadanos por vender cuatro litros»

Los productores consideran que los nuevos socios «no son, ni serán a corto plazo, grandes consumidores de aceite de oliva». «Se está sacrificando la salud y la soberanía alimentaria de nuestros ciudadanos por la posibilidad escasa de vender cuatro litros de aceite», lamenta el responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, que se alinea con la postura mayoritaria de los agrarios nacionales que condena el acuerdo por su riesgo de provocar competencia desleal sobre las producciones del viejo continente.