¿Es Rajoy Brey un mentiroso?

Cada vez que oigo a Rajoy Brey refugiarse en el éxito de la economía española, hace que me ponga de mala leche. No llego a entender como nadie de la oposición puede permitir que use la economía como su salvavidas político. - Rajoy Brey dice que sí, pero yo digo que NO. Sí es cierto que la economía crece, eso es algo innegable. Es cierto que se crece y se crea empleo, nunca comentan el tipo de empleo que se crea que nos relaciona con las épocas de finales del siglo XIX.