La RAE no ve posible que se reforme la Constitución para hacerla inclusiva: "No hay mimbres para este cesto"

El director de la Real Academia, Darío Villanueva, ha asegurado en una entrevista a la agencia EFE que no ve en estos momentos la "más mínima posibilidad" de reformar nada en la Constitución, "no porque no haya cosas que se puedan reformar, cosas mucho más trascendentes que la lengua", sino porque no hay un clima político para ello. Villanueva se ha manifestado así en una entrevista con Efe sobre la petición del Gobierno a la RAE para que esta institución realice un estudio del lenguaje de la Constitución.