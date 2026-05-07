Rachel Entrekin hace historia en la Cocodona 250: primera mujer en ganar el ultra trail y pulverizar todos los records

La atleta Rachel Entrekin de 34 años logró el récord absoluto de la brutal prueba de 412 kilómetros y casi 12.000 metros de desnivel disputada en desierto y las montañas de Arizona entre Black Canyon City y Flagstaff con un tiempo de 56 horas y nueve minutos, casi dos horas y media menos que el anterior récord absoluto de la prueba. Esta edición de la prueba ha estado también marcada por la muerte de un competidor.