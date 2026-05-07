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Rachel Entrekin hace historia en la Cocodona 250: primera mujer en ganar el ultra trail y pulverizar todos los records

Rachel Entrekin hace historia en la Cocodona 250: primera mujer en ganar el ultra trail y pulverizar todos los records

La atleta Rachel Entrekin de 34 años logró el récord absoluto de la brutal prueba de 412 kilómetros y casi 12.000 metros de desnivel disputada en desierto y las montañas de Arizona entre Black Canyon City y Flagstaff con un tiempo de 56 horas y nueve minutos, casi dos horas y media menos que el anterior récord absoluto de la prueba. Esta edición de la prueba ha estado también marcada por la muerte de un competidor.

| etiquetas: entrekin , trail , ultramarathon , record
2 1 1 K 24 mnm
1 comentarios
2 1 1 K 24 mnm
Supercinexin #1 Supercinexin
Competía con hombres y aún así pulverizó todos los récords. Espero que la viviseccionen para certificar que no se ha implantado unos testículos o algo así, para competir ilegalmente.

:troll:

412km y 12.000m de desnivel. Pero qué cojones es eso. :-|
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menéame