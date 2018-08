Las quince grandes empresas que ya no exigen un título para contratar (y los motivos)

La cadena CNBC afirma que 15 grandes compañías, entre las que se encuentran Google, Apple, IBM, Bank of America o EY, no están exigiendo título universitario a los optantes en los procesos de contratación. No solemos pensar en lo que hay detrás de estas medidas. Contratar gente sin titulación universitaria, simplemente por su carácter y por su capacidad de adaptación, podría ayudar a que sus salarios bajasen. Y las habilidades que Amazon requiere de sus empleados de almacén son más parecidas a las de un robot que a las de un ser humano.