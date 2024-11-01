El RoboCoronel accedió al Senado Imperial, subió al estrado de oradores y gritó, alzando su desintegrador láser:
-¡Quieto todo el mundo!
A los Senadores de la Europa Unida, sección Mediterránea, delegación de Iberia, les sonó aquello, formaba parte de su Historia.
Tras el desconcierto inicial, el más osado inquirió:
-Disculpe, RoboCoronel, ¿de dónde ha sacado esa expresión?
-No estoy seguro… Imagino que mi procesador de IA habrá buscado en la MultiRed una expresión adecuada para esta situación y ha escogido ésa.
-Pero sabe Ud. que esa frase tiene copyright, ¿verdad?
-Eeeh… ¿Cómo?
-Sí, copyright. Porque no estará dando Ud. un golpe de Estado comunista…
-¡¿CÓMO SE ATREVE?! ¡Éste es un golpe de robots de bien!
-Entonces, convendrá que o paga los royalties, o cambia de expresión.
El RoboCoronel lo piensa, sus ojos positrónicos parpadean mientras su IA trabaja frenéticamente y se sube de nuevo al estrado:
-¡TO' QUISQUI QUIETO PARAO!