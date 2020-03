‘Te quiero’ no es ‘I love you’: por qué no deberías hablar en inglés a tus hijos

El otro día, en el ascensor de un centro comercial, una niña de unos doce años miraba el Instagram en su móvil. Su madre le estaba soltando un rollo ‘madre’ y la niña, como buena preadolescente, no le hacía ni caso. Entonces la madre se puso firme y le soltó un rotundo: "ARE YOU LISTEN?". La mezcla de rotundidad y de incorrección gramatical hizo que mi cuello de profesor de inglés girase y comprendí que me encontraba ante otro caso de afectados por el bilingüismo.