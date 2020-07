"Si querida, todos los blancos son racistas" [ENG]

Ya me se todas las disculpas, que mi marido/mujer son negros, que he votado por Hillary, que participo en el movimiento de Black Lives Matter, que tengo un amigo negro y lo trato como a los demás... Los blancos siempre cuentan las mismas milongas para justificar su racismo, pero en el fondo todos ellos y sin excepción alguna son racistas, son parte de un sistema que desde la base está diseñado para beneficiarles a ellos y ponerles las cosas faciles y ponerselas dificiles a las personas de piel oscura, no solamente los negros.