Por qué 'queremos muertos' a los ejecutivos de seguros de salud [EN]

No, eso no significa que la gente deba asesinarlos. Pero si has visto a un ser querido sufrir y morir por la denegación del seguro, es normal desear que los responsables corran la misma suerte. Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare, recibió un disparo mortal el miércoles fuera del New York Hilton Midtown en Manhattan, donde la compañía estaba celebrando su día del inversor. A los pocos segundos de conocerse la noticia, la gente empezó a celebrarlo en Internet. Una publicación en Facebook de UnitedHealthcare sobre el fallecimiento del conse