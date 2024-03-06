Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

El presidente ruso ha acusado a los europeos de no tener «una agenda de paz» y estar «del lado de la guerra» justo antes de reunirse con Steve Witkoff y Jared Kushner para hablar del plan de paz con Ucrania
Y que en Meneame haya gente que le coma las pelotas a este malnacido ..manda huevos
Al final la psicohistoria existe. Con un poco de alpiste a los medios puedes volver gilipollas a la gente.
#1 Y ya viene el primer merluzo que se traga la propaganda OTAN por no leer:
Además, también ha advertido de que si Europa empieza una guerra con Rusia, pronto «no tendrán nadie con quien negociar».
En resumen que si Europa ataca a Rusia <> Rusia quiere atacar Europa.
Sois todos una panda de subnormales que os van a llevar al matadero por imbéciles.
Lo que el nazi de Putin quiere, es que Europa agache la cabeza y le permita al nazi imperialista que conquiste los territorios europeos que dice que va a conquistar. Los nazis rusos lo dicen alto y claro en su aparato de propaganda, quieren Ucrania entera, quieren Moldavia, quieren los balticos y quieren los nordicos.
Tenemos la oportunidad de brindarle a la Rusia de Putin una dolorosa derrota en Ucrania, tan solo hay que poner nuestra industria a disposicion de los ucranianos... y mientras mas tardemos en reaccionar, mayor sera el precio que nos tocara pagar.
"Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
Dime, si tu hubieras vivido bajo la dictadura franquista, te habria gustado que desde el exterior se le hubiera dado por el culo al dictador? a mi si, sin ninguna duda.
Yo también conozco a muchos venezolanos que no entienden que el zanahorio libere al narco dictador de Honduras.
En parte, tenemos mas OTAN y para rato, gracias a fanáticos ultras como tú.
Realidades más impepinables han sido pepinadas.
Vivo en un lugar que cumple mis expectativas.
OTAN Fuera!
La realidad, es que los contrarios a la OTAN en España sois una burda y ridícula minoria, vas a tener OTAN para años... y si pagas impuestos en España, pues parte de esos impuestos va a la OTAN. Quéjate y llora lo que quieras, pero a finales de mes paga lo que te toca.-
La gran mayoría de los Españoles queremos nuestra soberanía.
Los españacos se conforman con la lefa de gringo.
Pues eso es precisamente lo que muchos ucranianos del este le pedían a Putin: que los ayudase a librarse del corrupto maidanero de Kiev. Y en eso están, en darle por ahí:
Si tanto te duele coge el puto petate, ve y alístate. Admiten a cualquiera. Al resto nos dejas en paz que no nos creemos las trolas de los cuatro viejos que quieren hacerse ricos a nuestra costa. Y los hay tanto en EE.UU, Rusia, Europa y Ucrania.
Repito UCRANIA no es OTAN...y punto. Dejaos de gilipolleces. Y no, Rusia no va a invadir Europa. ¿Sabes que tenemos armas nucleares?
Pero vamos si tan seguro estás de tus convicciones ya sabes el camino. Que nada te impida realizar tu sueño.
lenta.ru/articles/2024/03/06/nachalnaya-voennaya-podgotovka/
Programa del curso de entrenamiento militar básico en la escuela.
Como parte del nuevo curso, a los escolares se les enseña cómo comportarse en situaciones extremas, por ejemplo cuando fuego , operaciones militares, cuarentenas o desastres naturales, señaló Serguéi Shestakov.
A los estudiantes de secundaria también se les enseña a manejar armas; el curso de entrenamiento militar
Poner "la industria a disposición de los ucranianos".
Eso, que mueran OTROS.
Enga, que ya vais a pijo descubierto.
Esto va para el nazi de #_6, que quiere que mueran ciudadanos y eso sólo lo querría un nazi.
Anda a tomar por culo. Pilláis un petate y os unís a las legiones extranjeras y luego me cuentas. Menudos agitadores de salón.
www.juaneslavagalan.com/libro/historia-del-mundo-contada-para-esceptic
Y escudriñaba los años anteriores a la segunda guerra mundial. Cuando los países empezaron a invertir en mejorar sus ejércitos mientras la gente se veía cada vez más pobre y se tiraba en los brazos de las ultraderecha. ¿ os suena ?
Me jode que a mi hijo lo va a coger de pleno.