Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

El presidente ruso ha acusado a los europeos de no tener «una agenda de paz» y estar «del lado de la guerra» justo antes de reunirse con Steve Witkoff y Jared Kushner para hablar del plan de paz con Ucrania

alcama
Hijo de puta
Y que en Meneame haya gente que le coma las pelotas a este malnacido ..manda huevos
8
cenutrios_unidos
Sigan azuzando desde los medios la puta guerra que nadie quiere menos cuatro descerebrados.

Al final la psicohistoria existe. Con un poco de alpiste a los medios puedes volver gilipollas a la gente.

#1 Y ya viene el primer merluzo que se traga la propaganda OTAN por no leer:

Además, también ha advertido de que si Europa empieza una guerra con Rusia, pronto «no tendrán nadie con quien negociar».

En resumen que si Europa ataca a Rusia <> Rusia quiere atacar Europa.

Sois todos una panda de subnormales que os van a llevar al matadero por imbéciles.
16
#17 Perrota
#2 No sabía que la guerra se lograba azuzando desde los medios. Que la búsqueda de llenar el vacio personal de los viejos dirigentes no tuviese nada que ver.
1
#5 pozz
#1 No tengas duda de que los rusoplanistas de meneame y los occidentales, si tienen la oportunidad, colaborarian con los nazis rusos... piensa que son desgraciados que odian con todo su ser a las democracias occidentales, por misterios de la vida, idolatran dictaduras totalitarias y terroristas. :palm:
3
#6 pozz *
Que Putin se largue de Ucrania, y fin del problema....
Lo que el nazi de Putin quiere, es que Europa agache la cabeza y le permita al nazi imperialista que conquiste los territorios europeos que dice que va a conquistar. Los nazis rusos lo dicen alto y claro en su aparato de propaganda, quieren Ucrania entera, quieren Moldavia, quieren los balticos y quieren los nordicos. :palm:

Tenemos la oportunidad de brindarle a la Rusia de Putin una dolorosa derrota en Ucrania, tan solo hay que poner nuestra industria a disposicion de los ucranianos... y mientras mas tardemos en reaccionar, mayor sera el precio que nos tocara pagar.
"Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
3
cenutrios_unidos
#6 ¿Haremos lo mismo si EE.UU ataca Venezuela?
3
#9 pozz *
#7 Estamos en Europa. Hay un maton nazi que lleva años amenazandonos, un maton que nos fomenta y financia a multitud de grupos y partidos nazis y fachas.... No se que pinta EEUU... pero vaya, de un rusoplanista que esta a favor de los nazis imperialistas rusos, me espero cualquier burrada.

Dime, si tu hubieras vivido bajo la dictadura franquista, te habria gustado que desde el exterior se le hubiera dado por el culo al dictador? a mi si, sin ninguna duda.
Los pocos venezolanos que conozco,…   » ver todo el comentario
1
#12 juanmaball
#9 cual era la alianza militar imperialista que iba acercándose año tras año a las fronteras del otro en contra de lo pactado? Por lo del maton que nos amenaza.

Yo también conozco a muchos venezolanos que no entienden que el zanahorio libere al narco dictador de Honduras.
3
#18 pozz
#12 Que el Kremlin haya sido un cancer totalitario que actuaban como unos putos nazis que sustituyeron a los nazis que dijeron haber derrotado, fue el mayor promotor de la OTAN... te recuerdo que cuando acabo desmembrada la Union Sovietica, la mayoria de paises del este de Europa aprovecharon la debilidad del Kremlin y fueron directos a ingresar ala OTAN y a la UE, desde entonces esos paises han progresado y prosperado a pasos agigantados.... a dia de hoy Rusia sigue siendo un estercolero casi…   » ver todo el comentario
0
#19 juanmaball
#18 Síiii, no sé cómo he podido estar tan ciego. A lo largo de su historia la OTAN ha demostrado ser un faro de la luz del Bien que lucha contra las tinieblas del mal. Gracias tío Sam!!!!
1
#20 pozz
#19 Curioso como ignoras deliberadamente lo que no te interesa.

En parte, tenemos mas OTAN y para rato, gracias a fanáticos ultras como tú. :roll:
0
#23 juanmaball
#20 OTAN de entrada NO
0
#26 pozz
#23 Para tu desgracia, la OTAN es una impepinable realidad, y tiene toda la pinta de que va para muy largo. Y si no te gusta, tienes opciones, haces las maletas y te vas a otro lugar que cumpla tus espectativas contrarias a la OTAN. :roll:
0
#27 juanmaball
#26 por suerte Trump está retirando las tropas de Europa. Y con un poquito más de suerte allí se lía una guerra civil y mañana ni nos acordamos de los yankees.
Realidades más impepinables han sido pepinadas.

Vivo en un lugar que cumple mis expectativas.
OTAN Fuera!
0
#28 pozz *
#27 Para tu desgracia, en 11 meses hay elecciones mid term en EEUU, se votan 33 de los 100 senadores y los 435 congresistas (todos), y tiene pinta de que Trump se va a llevar una descomunal hostia a mano abierta... con altas probabilidades de impechment e incluso que acabe detenido. Tranqui, las tropas que hoy se van, en un año y medio pueden estar de vuelta. :roll: Dato curioso, Francia salio de la OTAN en 1996, y formalizó el regreso a la alianza en el año 2009.

La realidad, es que los contrarios a la OTAN en España sois una burda y ridícula minoria, vas a tener OTAN para años... y si pagas impuestos en España, pues parte de esos impuestos va a la OTAN. Quéjate y llora lo que quieras, pero a finales de mes paga lo que te toca.- :troll:
0
#29 juanmaball
#28 me das la razón entonces en lo de la guerra civil.

La gran mayoría de los Españoles queremos nuestra soberanía.

Los españacos se conforman con la lefa de gringo.
0
#14 SeuMadruga *
#9 Dime, si tu hubieras vivido bajo la dictadura franquista, te habria gustado que desde el exterior se le hubiera dado por el culo al dictador? a mi si, sin ninguna duda.

Pues eso es precisamente lo que muchos ucranianos del este le pedían a Putin: que los ayudase a librarse del corrupto maidanero de Kiev. Y en eso están, en darle por ahí:…   » ver todo el comentario
0
eldet #21 eldet *
#14 le pedían a un dictador, que ahora les esta matando, que quitaran al presidente que habían votado?
0
#25 SeuMadruga
#21 Correcto, eso es lo que yo entendí también del mensaje al que respondo: los venezolanos le piden al dictador Trump que quite al presidente que habían votado, aunque para ello los mate (como a los de los barcos).
0
EldelaPepi
Europa no quiere la guerra, Vladimirito, la quieren los vasallos de EEUU en Bruselas.
2
Narmer
No, Europa no quiere guerra. Los que la quieren y agitan el avispero son unos viejos hijos de puta que tienen intereses en la industria armamentística y/o constructoras y que ni van a jugarse ellos el pellejo ni sus hijos. Los demás queremos vivir en paz.
3
cenutrios_unidos
Claro Trump no es nazi.

Si tanto te duele coge el puto petate, ve y alístate. Admiten a cualquiera. Al resto nos dejas en paz que no nos creemos las trolas de los cuatro viejos que quieren hacerse ricos a nuestra costa. Y los hay tanto en EE.UU, Rusia, Europa y Ucrania.

Repito UCRANIA no es OTAN...y punto. Dejaos de gilipolleces. Y no, Rusia no va a invadir Europa. ¿Sabes que tenemos armas nucleares?

Pero vamos si tan seguro estás de tus convicciones ya sabes el camino. Que nada te impida realizar tu sueño.
1
eldet
#11 claro que es nazi, y amiguito de putin. Por algo es algo único que no puso aranceles, y le extendió la alfombra roja. Solo compararlo con el trato que le dio a Zelenski...
0
Elbaronrojo
Putin es un bonachón pero........

lenta.ru/articles/2024/03/06/nachalnaya-voennaya-podgotovka/

Programa del curso de entrenamiento militar básico en la escuela.

Como parte del nuevo curso, a los escolares se les enseña cómo comportarse en situaciones extremas, por ejemplo cuando fuego , operaciones militares, cuarentenas o desastres naturales, señaló Serguéi Shestakov.

A los estudiantes de secundaria también se les enseña a manejar armas; el curso de entrenamiento militar

…   » ver todo el comentario
2
#15 Rebellion
Claro porque el régimen de Putín sí que tiene plan de paz , anexionarse toda Ucrania y ya puestos Lituania/Estonia/Letonia/Moldavia y tiro porque me toca.
2
Andreham
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.

Poner "la industria a disposición de los ucranianos".

Eso, que mueran OTROS.

Enga, que ya vais a pijo descubierto.

Esto va para el nazi de #_6, que quiere que mueran ciudadanos y eso sólo lo querría un nazi.
1
cenutrios_unidos
#8 Lo que no entiendo es que no la pongamos a disposición de los Gazaties...ya que estamos.

Anda a tomar por culo. Pilláis un petate y os unís a las legiones extranjeras y luego me cuentas. Menudos agitadores de salón.
2
Olepoint
Ayer leía unos pasajes de "Historia del mundo contada para escépticos" de Juan Eslava Galán

www.juaneslavagalan.com/libro/historia-del-mundo-contada-para-esceptic

Y escudriñaba los años anteriores a la segunda guerra mundial. Cuando los países empezaron a invertir en mejorar sus ejércitos mientras la gente se veía cada vez más pobre y se tiraba en los brazos de las ultraderecha. ¿ os suena ?

Me jode que a mi hijo lo va a coger de pleno.
0
eldet
Europa no quiere la guerra, el único que la quiere es el para extender su imperio e irse a la tumba como un conquistador.
0

