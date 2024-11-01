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La Puta de la Cabra - techno industrial
Érase una vez los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción.
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:
cabra
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puta
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asunción
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techno industrial
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#1
Moderdonia
*
El más listo de la Legión: la cabra, la cabra, la madre que...
¿Pueden un legionario y una cabra ser sólo amigos?
- No puedo ordeñar a las cabras, soy muy pequeña.
- Usa la fuerza.
- Heidi abuelo, soy HE-I-DI.
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#2
Mustela
Jamás me gustó este tipo de música, debo reconocerlo.
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#3
Wingover_Nov
*
Génesis en su Album Wind & Wuthering en el corte "One for the wine", meten a partir de minuto 5:36 parte de "la cabra...la puta de la cabra...", es instrumental pero se adivina la canción.
www.youtube.com/watch?v=L1lYeAmcKWk&list=OLAK5uy_nndFXmscps4l23lwA
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¿Pueden un legionario y una cabra ser sólo amigos?
- No puedo ordeñar a las cabras, soy muy pequeña.
- Usa la fuerza.
- Heidi abuelo, soy HE-I-DI.
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