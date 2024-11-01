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La Puta de la Cabra - techno industrial

La Puta de la Cabra - techno industrial  

Érase una vez los Farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción.

| etiquetas: cabra , puta , asunción , techno industrial , 90s
8 2 0 K 92 TEMAZOS
3 comentarios
8 2 0 K 92 TEMAZOS
  1. Moderdonia #1 Moderdonia *
    El más listo de la Legión: la cabra, la cabra, la madre que...

    ¿Pueden un legionario y una cabra ser sólo amigos?


    - No puedo ordeñar a las cabras, soy muy pequeña.
    - Usa la fuerza.
    - Heidi abuelo, soy HE-I-DI.
    1 K 29
  2. #2 Mustela
    Jamás me gustó este tipo de música, debo reconocerlo.
    0 K 12
  3. Wingover_Nov #3 Wingover_Nov *
    Génesis en su Album Wind & Wuthering en el corte "One for the wine", meten a partir de minuto 5:36 parte de "la cabra...la puta de la cabra...", es instrumental pero se adivina la canción.
    www.youtube.com/watch?v=L1lYeAmcKWk&list=OLAK5uy_nndFXmscps4l23lwA
    0 K 6

menéame