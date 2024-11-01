Purga en Vocento de altos directivos tras el fraude de casi seis millones de la anterior cúpula

Vocento detectó fallos en sus cuentas correspondientes al ejercicio 2024, relacionados con irregularidades en las áreas de impresión, compras y distribución. En concreto, se habrían emitido certificados de depósito de inventario falsos que inflaron el valor de las existencias, lo que obligó a la compañía a realizar un ajuste contable cercano a los seis millones de euros y a reformular sus estados financieros para reflejar la situación real...