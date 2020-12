El punto de no retorno del dinero en efectivo: una parte de los consumidores no volverá a usar billetes y monedas  

Que el dinero en efectivo se usa cada vez menos es una realidad. La pregunta es a qué velocidad avanza esta tendencia y qué factores están socavando el uso de billetes y monedas como método de pago. Todo hace indicar que el covid-19 será una especie de punto de no retorno, que acelerará una tendencia que será casi imposible de revertir. El último estudio sobre los hábitos de pago en la zona euro revela que un porcentaje no despreciable de los consumidores que ha reducido el uso del efectivo no piensa volver a utilizarlo como lo hacía en el pasa