Puigdemont no será el presidenciable de JxCat pero sí estará en la candidatura

Carles Puigdemont no será el candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat en las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero, pero sí que se reserva un papel en la candidatura para no dejar de “liderar” el proyecto. El expresidente de la Generalitat ha desvelado la gran incógnita en un vídeo este miércoles por la noche, cuando vencía el plazo para presentar candidatura en las primarias de JxCat para designar al presidenciable y en las que concurrirán el conseller de Territori, Damià Calvet, y la portavoz en el Congreso, Laura