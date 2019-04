Puigdemont dijo a los Mossos que declararía la independencia si había incidentes el 1-O

que fuera jefe de los Mossos d’Esquadra con la aplicación del artículo 155 Ferrán López ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que el 28 de septiembre de 2017 la cúpula de la policía autonómica catalana se reunió con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex conseller de Interior Joaquim Forn para mostrarles “su honda preocupación” por la “situación crítica” que podía producirse en las calles el día del referéndum ilegal del 1-O.