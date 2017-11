Puigdemont dice que “a veces damos risa”, pero no, es mucho más que eso

“A veces damos risa”. La frase pertenece a Carles Puigdemont, un hombre que empieza a preocupar a su partido, que no habla con nadie de la dirección, ni con su presidente Artur Mas, ni con su coordinadora Marta Pascal. Que no ha consultado con nadie para la elaboración de la lista de candidatos para las elecciones del 21 de Diciembre, ni siquiera la estrategia de la campaña electoral. No saben nada, o muy poco, incluso, de la concentración convocada para el día 7 de Diciembre, en Bruselas, dos días después de la campaña electoral.