Puente aprovecha la visita a Barcelona para presumir de las obras de La Sagrera

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó este jueves Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Una visita que aprovechó para presumir de la ejecución de las obras de la estación de La Sagrera, unas obras iniciadas en el año 2010 que se han alargado y experimentado un sobrecoste. Puente destacó que el ministerio de Transportes «ultima» la puesta en servicio de cinco vías de alta velocidad...