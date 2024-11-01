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Puente aprovecha la visita a Barcelona para presumir de las obras de La Sagrera

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó este jueves Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Una visita que aprovechó para presumir de la ejecución de las obras de la estación de La Sagrera, unas obras iniciadas en el año 2010 que se han alargado y experimentado un sobrecoste. Puente destacó que el ministerio de Transportes «ultima» la puesta en servicio de cinco vías de alta velocidad...

| etiquetas: oscar puente , estación , la sagrera
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3 comentarios
1 1 0 K 24 actualidad
Asimismov #2 Asimismov
No hay que contar desde 2011 a 2018 que gobernó Emepunto ¿O si?
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#1 candonga1
16 añitos de nada lleva el ministerio construyendo la estación del AVE en Barcelona.
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#3 rystan
Obras estatales pagadas con dinero recaudado en Cataluña.

De hecho España es eliminable de la ecuación.
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