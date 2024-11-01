Puede La Liga de fútbol dejarnos sin internet?

LaLiga apaga Internet cada fin de semana y todo queda en silencio. Cada vez hay más gente alzando la voz. La organización que agrupa y representa a los clubes de fútbol mantiene una especial guerra contra las aplicaciones IPTV y todo lo que representan, no en vano la distribución de streaming sin licencia se realiza, principalmente, mediante listas IPTV. Dichas listas se comparten por canales de Telegram, redes sociales y páginas web; de ahí que cortar esas vías de distribución sea primordial para LaLiga.