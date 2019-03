¿Se puede borrar de un plumazo el legado musical de Michael Jackson?

Vetan ahora sus canciones en un par de países y mucho me temo que esto se convertirá en ejemplo a seguir. Como si su música, esa misma que han comprado cientos de millones de personas, ahora dejara de tener la calidad que tiene. Como si su música fuese un veneno para el alma de quien la escucha. Como si su música hiciera infeliz a la gente. Borrar de la mente temazos como “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Beat It”, Thriller, ‘Human Nature’ o ‘In The Closet’ es imposible. ¿Quien me lo va a prohibir?