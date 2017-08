El PSOE rechaza amenazar con otra moción de censura contra Rajoy: "Aritméticamente no es posible" La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado que su formación "tiene claro" que una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "aritméticamente no es posible". "No podemos estar permanentemente amenazando con mociones de censura", ha añadido. Las palabras de la portavoz socialista se producen apenas una semana antes de que el PSOE y Unidos Podemos comiencen sus reuniones para buscar alternativas.