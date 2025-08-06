edición general
El PSOE pide instalar redes en las playas de Gijón para frenar la entrada de medusas

El edil socialista Ramón Tuero advierte de que la llegada de carabelas portuguesas «no es un hecho puntual» y urge a actuar porque «ocurrirá todos los veranos»

alesay
De paso que quiten la arena y pongan césped artificial, y así te evitas el coñazo de lavarte los pies.
Verdaderofalso
#1 y un calentador en el agua que a veces ta un poco fría…

Pd. Dude en mandarla a ciencia
kaos_subversivo
#2 #1 y que le quiten la sal al agua, ya de paso, que es un coñazo
Verdaderofalso
#10 y esto se presupone que es lo mejor que le psoe ofrece en Gijón
victorjba
#1 Qué coño, cemento, así los fodechinchos se sentirán como en casa xD
Destrozo
#1 que le echen cloro!
encurtido
Y lo llamarán piscinas.
vilujo #4 vilujo *
Ya puestos, pediría una puerta en picos de europa que últimamente se esta llenando de descerebrados.

Edito: lo peor de todo, es que parte de mi sueldo sirve para pagar su salario
#8 wendigo
No se a que tipo de redes se referirá, pero juraría que en Australia tenían sitios acotados con redes para evitar cubomedusas

La carabela no es tan mortal, pero si se volviera habitual, no me sorprendería

Saludos
#14 parladoiro *
#8 #9 Media Manga del Mar Menor tienen protocolo de redes antimedusas desde lo 80, depende del gobierno local y condiciones del Mar Menor.
Atusateelpelo #15 Atusateelpelo *
#14 ¿Me estas comparando el mar del Mar Menor con el Cantabrico?

Un dia en la playa de San Lorenzo (vale que esto es un poco extremo)...
www.youtube.com/watch?v=buxppa7I4cY
Moixa #16 Moixa
Las carabelas portuguesas no son medusas
dunachio #13 dunachio
Y que pongan en la arena unos toldos como los que ha puesto Almeida en Sol.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Vamos a cambiar lo de poner vallas en el campo a poner redes en el mar. :troll:
#3 Shibuya
Urbanitas reclamando cosas de urbanitas
#11 kaos_subversivo
#3 las playas de gijon son muy silvestres, si
