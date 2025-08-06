·
4
meneos
12
clics
El PSOE pide instalar redes en las playas de Gijón para frenar la entrada de medusas
El edil socialista Ramón Tuero advierte de que la llegada de carabelas portuguesas «no es un hecho puntual» y urge a actuar porque «ocurrirá todos los veranos»
#1
alesay
*
De paso que quiten la arena y pongan césped artificial, y así te evitas el coñazo de lavarte los pies.
7
K
111
#2
Verdaderofalso
#1
y un calentador en el agua que a veces ta un poco fría…
Pd. Dude en mandarla a ciencia
2
K
43
#10
kaos_subversivo
#2
#1
y que le quiten la sal al agua, ya de paso, que es un coñazo
1
K
32
#12
Verdaderofalso
#10
y esto se presupone que es lo mejor que le psoe ofrece en Gijón
0
K
20
#6
victorjba
#1
Qué coño, cemento, así los fodechinchos se sentirán como en casa
3
K
50
#7
Destrozo
#1
que le echen cloro!
0
K
12
#5
encurtido
Y lo llamarán piscinas.
1
K
27
#4
vilujo
*
Ya puestos, pediría una puerta en picos de europa que últimamente se esta llenando de descerebrados.
Edito: lo peor de todo, es que parte de mi sueldo sirve para pagar su salario
2
K
22
#8
wendigo
No se a que tipo de redes se referirá, pero juraría que en Australia tenían sitios acotados con redes para evitar cubomedusas
La carabela no es tan mortal, pero si se volviera habitual, no me sorprendería
Saludos
1
K
22
#14
parladoiro
*
#8
#9
Media Manga del Mar Menor tienen protocolo de redes antimedusas desde lo 80, depende del gobierno local y condiciones del Mar Menor.
1
K
20
#15
Atusateelpelo
*
#14
¿Me estas comparando el mar del Mar Menor con el Cantabrico?
Un dia en la playa de San Lorenzo (vale que esto es un poco extremo)...
www.youtube.com/watch?v=buxppa7I4cY
0
K
11
#16
Moixa
Las carabelas portuguesas no son medusas
0
K
12
#13
dunachio
Y que pongan en la arena unos toldos como los que ha puesto Almeida en Sol.
0
K
11
#9
Atusateelpelo
Vamos a cambiar lo de poner vallas en el campo a poner redes en el mar.
0
K
11
#3
Shibuya
Urbanitas reclamando cosas de urbanitas
0
K
7
#11
kaos_subversivo
#3
las playas de gijon son muy silvestres, si
0
K
12
