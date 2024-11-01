edición general
El PSOE limita a un "reproche ético" su intervención contra Santos Cerdán en el Senado y alegan "no poder ir más lejos"

Un "reproche ético". Es a lo que se ha reducido la intervención del senador socialista Ignacio Gil contra Santos Cerdán en la comisión de investigación de la 'trama Koldo' en la Cámara Alta, un reproche que, además, ha sido contestado con una amenaza por parte de Cerdán. "Pregúntese si está usted en condiciones de hacerme a mí un reproche ético", le ha replicado durante su intervención, en la que el ex secretario de Organización del PSOE se ha presentado como una víctima y como una persona "inocente".

comentarios
#2 poxemita
El PSOE se ha puesto en modo Yolanda.
JackNorte #3 JackNorte
Joer que poco amigables que menos que un abrazo , como a los de los gal. xD
vicvic #1 vicvic *
Nadie esperaba ningún gesto más hacia un componente de la banda del Peugeot :troll: Puro ADN socialista que dirían algunos de ellos..
