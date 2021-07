El PSC no asistirá a la recepción institucional de Forcadell porque «divide la sociedad catalana» [CAT]

El recibimiento institucional a la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell será este viernes, 23 de julio. Un recibimiento que no contará con la presencia del gobierno del PSC de la ciudad. Así lo anunciaron hace poco tiempo en un comunicado a la prensa. El partido de Farrés considera que Forcadell "divide a la sociedad catalana" y no consideran oportuno "la utilización partidista del Salón de Plenos del Ayuntamiento". "La recepción sólo sirve para radicalizar las posiciones".