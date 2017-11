El PSC y herederos de Unió cierran un acuerdo para las elecciones del 21D

El PSC y Units per Avançar han alcanzado un acuerdo para las elecciones del próximo 21 de diciembre, por el cual la lista de los socialistas incorporaría algunos nombres de la formación surgida a raíz de la extinción de Unió Democràtica, con el objetivo de atraer a votantes del catalanismo moderado. Según fuentes conocedoras del acuerdo consultadas por Efe, no se trataría en ningún caso de una coalición, sino que los socialistas están dispuestos a incorporar algunos nombres de Units per Avançar en su candidatura.