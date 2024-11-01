El Proyecto PESCO 4E: definición de los sistemas para los futuros buques de combate europeos

La Armada y la Agencia Europea de Defensa (EDA), con la colaboración de Navantia, han organizado en Ferrol el seminario del proyecto PESCO 4E. Según la propia Armada anunciaba ayer, 1 de mayo, “el Proyecto PESCO 4E avanza en la definición de requisitos de los sistemas que equiparán el futuro buque de combate europeo”. El evento, celebrado en las instalaciones del COEX Digital Twin de Navantia Ferrol, reunió a representantes de los ministerios de Defensa de los países participantes y a empresas del sector para continuar los trabajos técnicos.