Proyecciones salariales para Europa en 2026: países con los mayores aumentos salariales

Según el Banco Central Europeo (BCE), los salarios reales en la zona del euro se han recuperado en gran medida de su fuerte caída durante el periodo de alta inflación de 2022. Los salarios nominales han aumentado más rápidamente que los precios, lo que significa que los europeos pueden estirar más sus nóminas. Como resultado, los salarios reales en la zona del euro a principios de 2025 se acercan a los niveles observados antes del aumento de la inflación a finales de 2021. [EN INGLES]