Proyecciones salariales para Europa en 2026: países con los mayores aumentos salariales

Según el Banco Central Europeo (BCE), los salarios reales en la zona del euro se han recuperado en gran medida de su fuerte caída durante el periodo de alta inflación de 2022. Los salarios nominales han aumentado más rápidamente que los precios, lo que significa que los europeos pueden estirar más sus nóminas. Como resultado, los salarios reales en la zona del euro a principios de 2025 se acercan a los niveles observados antes del aumento de la inflación a finales de 2021. [EN INGLES]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Hasta Ucrania crecen mas los alarios que en España estando en guerra

Hasta Ucrania crecen mas los alarios que en España estando en guerra

Arreglamos esto difundiendolo en redes sociales para que lo vean otros trabajadores de latam y no vengan, obligando al mercado a subir salarios y bajar vivienda o se quedan sin trabajadores como ya ocurre en Valencia
0 K 20
plutanasio #5 plutanasio
#3 Que se espabilen porque la inmigración es la que hace que los salarios no aumenten.
0 K 15
plutanasio #2 plutanasio
a los latinos el salario les da igual, cualquier cosa es mejor que lo que ganan en su país. vienen principalmente por la seguridad y la calidad de vida. aunque vivan 12 en un piso patera ya tienen mejores servicios que en su país. no van a dejar de venir.
0 K 15
ipanies #3 ipanies
#2 Y de los salarios de mierda de los compatriotas tuyos tienes algo que decir?
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Eso lo arreglamos moviendo que vox quiere tirarlos del país

es.euronews.com/my-europe/2025/07/08/vox-propone-de-manera-abierta-dep
0 K 20

