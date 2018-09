Los próximos eclipses de Sol, del 2018 al 2030

Aunque todos los años hay dos o tres eclipses de Sol, no todos son visibles desde nuestra ubicación. Además, no todos son eclipses de Sol son totales. También pueden ser parcial o penumbrales. Para saber cuándo será el próximo eclipse de Sol, hemos preparado una tabla con los próximos eclipses de Sol hasta el año 2030. Si queréis observar el Sol, ya sea durante un eclipse o un día normal, no olvides seguir estos consejos para una observar el Sol con seguridad.