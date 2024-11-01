La propuesta de la Conselleria de Educación a los sindicatos, al detalle

La Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí ha planteado este jueves una propuesta de "preacuerdo" con la intención de mejorar las condiciones del sistema público de enseñanza y terminar con la huelga indefinida iniciada el pasado lunes. El documento ha contado con el rechazo de los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial - STEPV, CSIF, CCOO, UGT y Anpe - por no incorporar ninguna propuesta referente a la subida salarial, que es uno de los seis puntos en los que estas formaciones centran sus reivindicaciones.