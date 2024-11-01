La propuesta de la Conselleria de Educación a los sindicatos, al detalle

La Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí ha planteado este jueves una propuesta de "preacuerdo" con la intención de mejorar las condiciones del sistema público de enseñanza y terminar con la huelga indefinida iniciada el pasado lunes. El documento ha contado con el rechazo de los cinco sindicatos que componen la mesa sectorial - STEPV, CSIF, CCOO, UGT y Anpe - por no incorporar ninguna propuesta referente a la subida salarial, que es uno de los seis puntos en los que estas formaciones centran sus reivindicaciones.
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Leído por encima, sin realmente entenderlo, lo que me dice esta noticia es "les damos todo menos los aumentos que piden".
Pero la han rechazado y, es más, he llegado a escuchar que es una vergüenza.
Ahora mismo la sensación es de que eso de las instalaciones y la mejora de educación no es del todo verdad y que el verdadero y único motivo que mueve a los huelguistas es cobrar más.
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