edición general
7 meneos
14 clics

Prohíben cocer marisco vivo por considerarlo maltrato animal en Reino Unido

La prohibición responde a una creciente presión por parte de asociaciones animalistas y científicos que durante años han alertado del sufrimiento innecesario que padecen estos animales al ser introducidos vivos en agua hirviendo. Aunque de momento esto solamente sucede en Reino Unido, que ha aprobado una ley por la cual se prohíbe cocer vivas langostas, cangrejos, gambas y otros mariscos para reducir el sufrimiento animal, todo apunta a que esta medida podría llegar a España en poco tiempo.

| etiquetas: prohíben , cocer , marisco vivo , maltrato animal , reino unido
7 0 2 K 47 actualidad
22 comentarios
7 0 2 K 47 actualidad
#6 dclunedo
Si tenia razón Terminator, la raza humana no va a conseguir sobrevivir a tanto gilipollas :palm:
1 K 26
eaglesight1 #11 eaglesight1 *
#6 Como ya he comentado en otra noticia, cada día alucino más con las tonterías del personal. Ahora bien, T5 se pasa tres pueblos diciendo que pronto llegará a España, ya no saben que decir para "hacer". Yo no veo esa cadena de tv "de la que usted me habla" por estas manipulaciones.
0 K 19
aPedirAlMetro #20 aPedirAlMetro *
#6 Hervir a un animal vivo, es una salvajada.
0 K 9
#21 dclunedo
#20 Que tengas una feliz Nochebuena y comas mucho marisco tratado humanitariamente.... :troll:
0 K 7
#12 Daniel2000
#10 Si.
0 K 15
#4 Daniel2000
Entonces, la fiesta del cordero en el Reino Unido ... ¿ eso que es ?

Pregunto.
0 K 15
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#4 ¿Eso qué es? ¿Cómo la matanza aquí?
0 K 12
#1 pcmaster
¿Y cómo se supone que debes sacrificar a un mejillón antes de cocerlo?
0 K 12
#2 candonga1
#1 Llevándolo a una residencia de Madrid.
3 K 38
javibaz #3 javibaz
#1 silla eléctrica.
2 K 33
javibaz #9 javibaz
#5 esto no me lo esperaba. xD
0 K 12
Abcdefghijklm #7 Abcdefghijklm
#1 a los mejillones no les afecta, solo a bichos con patas
0 K 8
jonolulu #8 jonolulu
#1 Sí te dan un hostión pon el otro mejillón
1 K 27
pazentrelosmundos #13 pazentrelosmundos
#1 los mejillones son moluscos y ya después del mimimi, congelando antes los bichos...
0 K 11
Abcdefghijklm #14 Abcdefghijklm
#13 es mejor clavar un cuchillo afilado en el centro de la cabeza (justo entre los ojos, en la "cruz") para destruir el cerebro/nervios al instante. Es rápido y efectivo si lo haces bien.
0 K 8
#18 diablos_maiq
#14 ¿y si no lo haces bien?
0 K 10
Abcdefghijklm #22 Abcdefghijklm
#18 pues que sufrirá, como es costumbre
0 K 8
#15 DonaldBlake
#13 He comprado dos veces almejas congeladas, casi no se me abrió ninguna. Una amiga me comentó lo mismo. No sé si fue mala suerte o que no los congelan bien, o yo qué sé.
0 K 8
aPedirAlMetro #19 aPedirAlMetro *
#1 Los mejillones no padecen dolor ni sufrimiento.
Son seres extremadamente simples, carecen cerebro y sistema nervioso central.
0 K 9
alfema #16 alfema
¿Va a ir la policía a tu casa a ver cómo lo aturdes / matas antes de cocerlo?.
0 K 11
pip #17 pip
Todo apunta a que esta medida podría llegar a España en poco tiempo.

Si por los cojones. A los ingleses les dará igual porque seguro que lo comen con ketchup y envuelto en papel de periódico, pero en España haces eso y Galicia pide la independencia.
0 K 10

menéame