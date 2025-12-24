Prohíben cocer marisco vivo por considerarlo maltrato animal en Reino Unido

La prohibición responde a una creciente presión por parte de asociaciones animalistas y científicos que durante años han alertado del sufrimiento innecesario que padecen estos animales al ser introducidos vivos en agua hirviendo. Aunque de momento esto solamente sucede en Reino Unido, que ha aprobado una ley por la cual se prohíbe cocer vivas langostas, cangrejos, gambas y otros mariscos para reducir el sufrimiento animal, todo apunta a que esta medida podría llegar a España en poco tiempo.