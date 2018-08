Un profesor de Stanford justifica que haya muertos para conseguir la independencia

El director del Programa de Estudios Ibéricos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, Joan Ramon Resina, entiende que la independencia de Catalunya requiera la muerte de alguno de sus defensores. Así lo explica en una entrevista en el portal Vilaweb. "Me cuesta de entender a quienes dicen que la libertad de un pueblo no vale la vida de una sola persona. Las grandes causas no se han ganado nunca con anestesia. ¿Porque en Catalunya la libertad tendría que ser más barata que en otros sitios?".