El profesor que hizo fotos "upskirt" a sus alumnas en una escuela de Londres 'podría' ser cesado (ENG)

Andrew Corish, un profesor de una escuela para niñas en Croydon, Londres, admitió que usó su teléfono para filmar las faldas de las alumnas y almacenó las imágenes y vídeos para su gratificación sexual. Como castigo por aprovecharse de las chicas jóvenes y aprovechar su posición como asistente de dirección, es probable que no pueda volver al aula. Eso es todo. No irá a prisión, porque lo que hizo técnicamente, incomprensiblemente, no constituye un delito. Cornish ya se declaró culpable de voyeurismo el año pasado y no se le prohibió volver.