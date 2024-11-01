edición general
Un profesor alerta sobre el estado del sistema educativo: 'Tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar'

Alex Torío, profesor de matemáticas con 30 años de experiencia, alerta sobre el deterioro del sistema educativo en España. Afirma que los contenidos se han debilitado y que ahora debe poner exámenes más fáciles para evitar cuestionamientos. Denuncia que alumnos de 18 años no saben las tablas de multiplicar y que las pruebas son menos rigurosas. Decepcionado, ha decidido tomar una excedencia este curso. Aunque no descarta volver, necesita alejarse para descansar. Critica que el sistema solo maquilla estadísticas sin abordar los problemas reales

cocolisto #8 cocolisto
Como si les hiciera falta a muchos políticos, al putero y su estirpe saber multiplicar. Con arramblar con todo lo que pillan, ya les vale. Las operaciones y lavado de lo que roban que la hagan los pringadillos.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
El sistema generando camareros para el turismo a saco, en cuanto esto colapse a ver que hacemos
0 K 20
#6 Ezkerro80
#2 y que contentos los Empresarios, pagando el Salario Mínimo
0 K 6
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
que se encargue el profesor del curso siguiente, de nada

Asi nos esta yendo
1 K 19
tsukamoto #19 tsukamoto
la solucion es bien facil: que algun capullo las suba en un video de Tik Tok! :troll:
0 K 17
Gry #17 Gry
A mí a los 18 años ya se me habían olvidado las tablas de multiplicar, las matemáticas o física usaban más letras que números. :-P
0 K 15
Milmariposas #12 Milmariposas
Me estaba acordando de la máquina de contar dinero del putanchano.... :roll:
0 K 14
Catacroc #10 Catacroc
Lo bueno es que si eres un ignorante no te tiene que preocupar que la IA te quite el trabajo.
0 K 11
Romfitay #22 Romfitay
Lo malo es que, en cuestión de aprender cosas, la LOMLOE va en sentido opuesto a la solución. Ya veréis en las próximas pruebas PISA o de la OCDE.
0 K 11
placeres #5 placeres
El estudio durante las postrimerías de la EGB y en ese momento los profesores decían exactamente lo mismo, como había bajado el nivel respecto a los primeros años.

"Ahora pongo exámenes mucho más fáciles que hace 20 años, porque si no me cuestionan por qué suspendo demasiados alumnos"

Si en una clase suspenden demasiados alumnos en el 95% la culpa es el profesor actual y profesores anteriores, que no se quite balones fuera, "trabaja" en un instituto con un grupo de profesores que "teóricamente" se coordinan y tienen proyectos educativos conjuntos.

y lo de no saber multiplicar, completamente anecdótico el desmotivado que no debería estar en un colegio normal siempre existiran
0 K 11
MellamoMulo #20 MellamoMulo *
El sistema educativo es un pozo de mierda, los que se encargan de regularlo son la mierda en sí, solo preocupados de dejar su sello en forma de ley de educación y engordar las carteras de sus compinches, los profesionales (los que lo son) se ven frenados y acotados, pero es que el resto de la sociedad va caminando de la mano. Los referentes de los adolescentes en su gran mayoría se exhiben dando a entender que es relativamente fácil llegar a ser un triunfador y llegar al éxito. Los masivos Bro de turno. En mi época también habían de esos tipos, todos queríamos ser futbolistas o actores, famosos en general pero eramos conscientes de que había que esforzarse. No había atajos más que en el mundo de la droga, y con los riegos que eso tiene
0 K 11
Battlestar #3 Battlestar
Yo recuerdo que en sexto mi profesor nos dijo que no iba a enseñarnos a hacer raíces cuadradas porque eso lo hacia la calculadora.
Años después lo flipaba porque se ve que en el resto de colegios si lo enseñaban meticulosamente, aunque la mayoría lo hubiera olvidado porque usaba la calculadora xD
0 K 11
#11 Katos
#3 vamos a mejor ahora nadie tiene ese problema
0 K 6
Aperitx #13 Aperitx
#3 ¿y que os enseño las semanas que tenías que dedicar a las raíces cuadradas?
0 K 6
Kantinero #9 Kantinero *
Normal, de dónde van a salir sino los futuros votos para Abáscales, Mileis, Trumps o Yusos
0 K 10
Forni #4 Forni
Es el doble filo de las calculadoras, hay quien no aprende a multiplicar y quien lleva las matemáticas a otro nivel.
0 K 10
#7 Barriales
No lo necesitan. Serán todos yutubers, tiktokers, bros, futbolistas, niños, zánganers, ricos, y tertulianos.
0 K 7
kosako #16 kosako
#7 O harán Coliving, Garbageating, Empobring, NoSalingnoputoduring.
1 K 17
#18 Barriales
#16 todos teletrabajaran un par de horas al dia. El resto, perrearan.
0 K 7
anv #21 anv
Alexa, ¿Cuánto es cinco por ocho?
0 K 7
jacapaca #23 jacapaca
#21 alexa 4x4 y va y te pone fotos de todoterrenos
0 K 6

