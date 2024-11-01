Un profesor alerta sobre el estado del sistema educativo: 'Tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar'

Alex Torío, profesor de matemáticas con 30 años de experiencia, alerta sobre el deterioro del sistema educativo en España. Afirma que los contenidos se han debilitado y que ahora debe poner exámenes más fáciles para evitar cuestionamientos. Denuncia que alumnos de 18 años no saben las tablas de multiplicar y que las pruebas son menos rigurosas. Decepcionado, ha decidido tomar una excedencia este curso. Aunque no descarta volver, necesita alejarse para descansar. Critica que el sistema solo maquilla estadísticas sin abordar los problemas reales