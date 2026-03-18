El profesor agredido en Alcoy no sabe quién le mordió en la oreja

El profesor de instituto de Alcoy que sufrió un brutal ataque el pasado viernes en el que perdió parte de la oreja no ha podido identificar al autor del mordisco. Por estos hechos, fueron denunciados un joven de 17 años, hermano de un alumno del profesor, y su madre. El profesor agredido ha sido citado este viernes en la Fiscalía de Menores para prestar declaración como perjudicado por estos hechos. Una comparecencia que tenía como objetivo aclarar la participación del menor en la agresión, así como evaluar el alcance de las lesiones sufridas.