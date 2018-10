El problema de usar traductor de Google: Estrella turca sufre burlas por mala traducción de su tatuaje  

La joven se hizo famosa por un programa de televisión turco en el que un soltero busca esposa. Por ello acumula más de 850.000 seguidores en Instagram, muchos de los cuales quedaron sorprendidos por el tatuaje, que se convirtió en objeto de burlas pues no tiene sentido alguno en inglés, idioma al cual la chica creyó traducir. 'I can judge a single god with my wrongs and wrongs' se lee en el cuerpo de Mila, de 26 años. Su traducción al español ‘Puedo juzgar un único dios con mis errores y errores’ tampoco tiene mucha lógica.