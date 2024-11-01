edición general
1 meneos
13 clics

El problema de la neutralidad de Sri Lanka en la guerra de Irán

Alrededor de 250 marinos iraníes se hallan varados en la isla sin un futuro inmediato claro. Repatriarlos, la respuesta obvia a la cuestión de qué hacer con ellos. Tras conceder visados de 30 días por razones humanitarias, Colombo se encuentra bloqueado. El capitán del Bushehr y 14 tripulantes permanecen a bordo del navío esperando un permiso para zarpar que se pospone constantemente debido a la falta de garantías sobre un eventual nuevo ataque estadounidense. Mientras tanto, el resto de los supervivientes se encuentra...

| etiquetas: irán , guerra , ataque , sri lanka
1 0 0 K 18 politica
1 comentarios
1 0 0 K 18 politica
#1 guillersk
#teahorrounclick

No dice mucho el artículo, que están en puerto y no saben que hacer

Seguirán en puerto, supongo.



Pero aprendí una palabra "esrilanques"
0 K 10

menéame