El problema de Japón no es que esté dejando de tener bebés a una velocidad récord. Es que lo hace 17 años antes de lo que debería

Si hay una forma de salir del pozo demográfico, Japón todavía no la ha encontrado. Y no por falta de empeño. A pesar de todos sus esfuerzos, de la imaginación e inversión millonaria que ha destinado a políticas de natalidad, su balance de nacimientos sigue siendo desastroso. El último lo acaba de publicar el Gobierno y muestra que en 2025 nacieron en Japón 15.179 bebés menos que en 2024. Es el décimo año consecutivo de declive, un nuevo mínimo histórico y sobre todo un escenario en el que Japón no esperaba verse hasta 2042.

| etiquetas: natalidad , japón , demografía
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc
Es increíble que en un lugar donde se vive para trabajar, trabajar y trabajar la gente no pueda ni quiera tener hijos.
Chinchorro #2 Chinchorro
Claro. Porque que las mujeres japonesas históricamente hayan tenido que elegir entre dejar el trabajo para pasar a depender económicamente de su marido y cuidar a los suegros y a los futuros hijos, y seguir solteras y con independencia económica y laboral no ha tenido nada que ver.
Seguro, vamos.

Un ejemplito: El fenómeno "kaigo rikon" o "divorcio por cuidados".

noticiasnippon.jp/2025/05/18/kr-3/
#3 Robe7064
#2 Siempre que salen estas noticias sobre Japón y Corea comento algo similar. Sumado al rechazo/odio/desprecio por los no japoneses que viven o quisieran vivir en el país.
