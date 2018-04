El problema con el feminismo

Quiero explicar por qué no soy feminista y por qué creo que usted tampoco debería serlo. Por supuesto, no puedo discutir sobre todo lo que creo que está mal en el feminismo, así que solo voy a centrarme en lo que considero los problemas más importantes que tengo con él. Antes de hacer esto, sin embargo, tengo que aclarar qué es lo que quiero decir con “feminismo”, ya que evidentemente este término no significa lo mismo para todo el mundo y es tan solo en algunos de esos sentidos que no soy feminista y creo que el feminismo está en un error.