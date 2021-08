Principales expertos del NY Times y Washington Post asociados con CNAS, thinktank financiado por el Pentágono (inglés)

Imagine un país en el que no hay separación entre gobierno, ejército y medios de comunicación. Muchos estadounidenses pensarían en China, Rusia o Corea del Norte, pero es una descripción perfecta de los Estados Unidos de hoy. Aquí, en Washington, el thinktank Center For A New American Security (CNAS) es el ejemplo más claro de ello. Es uno de los principales thinktanks militaristas en la capital del país, financiado por el Departamento de Estado y el Pentágono y es el favorito para las donaciones de la industria armamenística.